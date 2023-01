Dani Alves, la clamorosa decisione di sua moglie: l'annuncio in tv

Dani Alves non ha avuto neppure modo di parlare dal carcere di Barcellona , dove si trova in custodia cautelare per un presunto stupro, che si ritrova a fare i conti con una pessima notizia. Stando a quanto riporta il popolare quotidiano spagnolo AS , la sua attuale moglie, Joana Sanz , ha deciso di porre fine al matrimonio con il calciatore brasiliano.

Dani Alves, la moglie modella pronta a divorizare

Joana Sanz avrebbe dato mandato di procedere ai suoi legali di procedere alla richiesta di divorzio nello stesso momento in cui non ha potuto più vedere suo marito. AS cita il programma "The Ana Rosa" secondo cui la modella di Tenerife avrebbe già comunicato la sua decisione tramite gli avvocati non avendo possibilità di farlo di persona. Una scelta che sarebbe definitiva e ben ponderata da parte della modella, che non avrebbe intenzione di fare marcia indietro indipendentemente dal verdetto della giustizia nei confronti di Dani Alves. Per Joana Sanz la misura della delusione sarebbe, infatti, già sufficientemente colma.