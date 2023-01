Dani Alves, le prime parole dal carcere: ecco cosa ha detto

ROMA - Dani Alves rinchiuso in carcere dopo essere stato accusato da una donna di violenza sessuale, il 30 dicembre al nightclub Sutton di Barcellona, chiederà la libertà provvisoria. Il quotidiano "La Vanguardia" riferisce che l'avvocato Cristobal Martell presenterà ricorso all'Audiencia de Barcelona e che il brasiliano assicurerà ai magistrati delle garanzie: prima di tutto rimarrà nella sua casa di Barcellona il tempo necessario fino allo svolgimento del processo. Poi tra le garanzie, potrebbero esserci l'uso di un braccialetto telematico, la consegna del passaporto, la firma quotidiana in tribunale o il deposito di una somma di denaro per coprire eventuali responsabilità economiche del processo. Intanto, Dani Alves ai suoi compagni di prigionia ha detto: "Accetterò qualunque cosa accada. Non ho paura di nulla".