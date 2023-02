Dani Alves, il giallo delle immagini video: per la difesa cambiano tutto

Si muove la difesa di Dani Alves contro l'ordine di detenzione provvisoria senza cauzione inflitto all'ex calciatore della Juventus, arrestato il 20 gennaio per una violenza sessuale commessa in discoteca lo scorso 30 dicembre a Barcellona. Un episodio che ha fatto sprofondare nel caos il brasiliano anche a livello familiare, vista la minaccia di divorzio da parte della moglie. Dani Alves, infatti, afferma che la presunta vittima sia entrata in bagno liberamente, senza alcuna costrizione. La lettera della difesa, evidenzia quanto le immagini raccolte "mettano in dubbio valutativo" alcune affermazioni esposte dal giudice istruttore. Gli avvocati di Dani Alves sottolineano come le dichiarazioni della denunciante si rivelino spesso "incoerenti" e che le immagini dei video "smentiscono radicalmente" la versione della vittima.