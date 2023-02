Modric e Benzema in Arabia come Ronaldo? La risposta di Ancelotti

MADRID - L'Arabia Saudita è una tentazione forte in questo periodo per i top player. Dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr con un contratto faraonico, il campionato arabo potrebbe presto provare ad accaparrarsi altri fenomeni del pallone. Due, in particolare, potrebbero seguire la scia di CR7. E, guarda caso, sono due ex compagni del portoghese al Real Madrid, Modric e Benzema.