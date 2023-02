Caso Dani Alves, spunta una prova: è un indumento, può essere decisivo

SPAGNA - Ormai sono due settimane che Dani Alves è in carcere con l'accusa di violenza sessuale. Il caso giudiziario va avanti e si arricchisce di dettagli, mentre spuntano testimonianze e prove chiave che potrebbero dare una svolta a tutto il processo. Ultimo particolare finito sotto esame sarebbe un indumento che l'ex Barcellona avrebbe indossato in discoteca al momento del presunto stupro, riporta Marca.

Le scarpe bianche

Andiamo con ordine. Secondo l'accusa Dani Alves, nel privé di una discoteca, avrebbe molestato la vittima. Il terzino invece sostiene che il rapporto sessuale è stato consensuale. La presunta violenza si sarebbe verificata in bagno nei 16 minuti in cui il calciatore e la vittima erano appartati senza essere ripresi dalle telecamere. L'unica cosa che si vedrebbe, ed è questa la prova chiave che l'accusa avrebbe messo sul tavolo, sarebbero delle scarpe bianche, probabilmente appartenenti ad Alves, ipotesi che la difesa scarta nettamente (per gli avvocati difensori sarebbero di un altro cliente vicino al bagno). Andrà chiarito anche questo particolare, che potrebbe svoltare tutto il caso.