Dani Alves, ci sono dei testimoni: le loro dichiarazioni lo inguaiano

Arrivano novità importanti nel caso Dani Alves. Il calciatore ex Barcellona, Juventus e PSG è infatti in carcere in Spagna con l'accusa di presunta violenza sessuale nei confronti di una giovane donna di 23 anni. Oggi sono arrivate le testimonianze di due ragazze che hanno accompagnato la vittima la sera del 30 dicembre.