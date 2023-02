L’ex calciatore del Barcellona denunciato dalla giornalista sportiva: il caso che fa discutere la Spagna

ROMA - L'ex portiere del Barcellona e più recentemente del Valencia, Jasper Cillessen, è stato denunciato dalla sua ex compagna e giornalista sportiva Maria Moran, per abbandono della famiglia e per non essersi preso cura del mantenimento della figlia che tra l'altro necessita di cure specifiche per via di un importante disturbo di salute. Un caso che sta facendo discutere molto la Spana. Teresa Bueyes, avvocato della Moran, racconta che la bambina "è stata abbandonata dal padre in ospedale perché non voleva pagare i 1.200 euro che le è costato il ricovero. Doveva farlo il nonno di Maria, quasi novantenne, che non ha mai avuto una carta di credito e che ha dovuto usare i suoi risparmi per aiutare la nipotina". E questo si scontra con il patrimonio e lo stipendio che ha l'attuale giocatore del Nijmegen della Eredivisie, che secondo autorevoli fonti, avrebbe un capitale di 40 milioni.