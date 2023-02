Vidal, cori contro il Real Madrid: Zico lo ammutolisce

"Madrid, ti spacchiamo il c***!" (leggi qui): così recitava il coro di Arturo Vidal durante i festeggiamenti per la vittoria della Copa Libertadores con il suo Flamengo. Tutto con la prospettiva di un grande cammino nel Mondiale per Club. Futuro che però ha riservato alla squadra brasiliana solo l'eliminazione in semifinale contro gli arabi dell'Al-Hilal. Coro che dunque si è ritorto contro l'ex Juventus, che proprio per quelle frasi è stato criticato da Zico, grande tifoso del Flamengo nonchè ex giocatore e ds dei rossoneri.