Vidal e quel coro volgarissimo contro il Real: ora gli si è rivoltato contro!

Quella di ieri è stata una serata amara per il Flamengo . La compagine brasiliana, detentrice dalla Copa Libertadores , ha mancato l'accesso alla finalissima a causa dell'eliminazione, a sorpresa, rimediata contro l'Al Hilal . Il risultato finale è stato di 3-2, con la formazione araba che adesso attende la vincitrice di Al Ahly-Real Madrid per conoscere l'avversaria con la quale si contenderà la vittoria .

Il coro volgarissimo di Vidal contro il Real Madrid

Una sconfitta dolorosa per Vidal, soprattutto dopo l'episodio accaduto nel corso dei festeggiamenti successivi alla vittoria della Copa Libertadores. L'ex juventino intonò un coro volgare, indirizzato ai blancos: "Madrid, ti spacchiamo il c***!". Una provocazione in vista del Mondiale per Club, dove il calciatore cileno immaginava proprio di affrontare il Real Madrid nella finalissima. Un coro che gli si è rivoltato contro.