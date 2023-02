Gol, no rigore, anzi fuorigioco! L’intervento del Var più folle di sempre

Nell'ultimo turno del campionato spagnolo, si è vissuto uno degli episodi più controversi, da quando è stato instituito il Var. Al 51' della sfida tra Ibiza e Ponferradina, gara della seconda divisione, i padroni di casa hanno realizzato una rete con Edu Espiau, abile a girare di testa un cross di Garcia. Ma la gioia per i padroni di casa è durata poco. Richiamato al Var, il direttore di gara ha scoperto che l'azione era stata viziata da un fallo di mano (nella propria area) del difensore dell'Ibiza Pascanu. Dal gol dei padroni di casa, si è passati quindi ad un possibile calcio di rigore per gli ospiti.