Nasri sul futuro di Zidane: la previsione è clamorosa

Clamoroso Nasri: "Vi svelo cosa vuole Zidane"

Nasri ha rivelato che in passato Zidane ha già rifiutato la panchina del PSG per il forte legame che sente con l'Olympique Marsiglia: "Sì le notizie sull'interessamento del PSG erano vere, ma ha scelto di non andare perché si sente davvero marsigliese. Anche l'Inghilterra non fa per lui, ma non è solo una questione di lingua". Il francese ha poi aggiunto cosa peserà di più nella scelta della sua prossima avventura in panchina: "Non sarà una questione di soldi, ascolterà solo le proposte di chi gli sta a cuore. Juventus e Real Madrid sono i due club che contano per lui, oltre ovviamente all'OM. Con un vero progetto a ambizioni potrebbe davvero tornare a Marsiglia. Non sarà sotto pressione ed è la squadra che ha sempre tifato".