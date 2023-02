Terremoto in Turchia, ecco come vengono identificati i sopravvissuti

ISTANBUL (TURCHIA) - Sono passati dieci giorni dal terribile terremoto che ha colpito la Turchia e non si hanno ancora notizie certe sul destino di Christian Atsu: il 31enne nazionale ghanese, che ha giocato in Spagna e vestito, in Premier League, le prestigiose maglie di Chelsea e Newcastle, risulta ancora sepolto assieme a centinaia di altre persone sotto le macerie del Rönesans Residence, il residence di lusso da 12 piani e 250 appartamenti dove il giocatore viveva e che ospitava poco meno di un migliaio di persone. Nella giornata di ieri il procuratore dell'attaccante aveva denunciato la mancanza di risorse, appellandosi al club del ragazzo, l'Hatayspor, e il sindaco della di Hatay. Un campanello d'allarme che trova conferme sull'approssimativa organizzazione dei soccorsi.