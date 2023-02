De Rossi allenatore del Boca Juniors? La rivelazione di un suo giocatore

La prima esperienza in panchina per Daniele De Rossi è durata 17 partite. L'ex allenatore della Spal ha collezionato 3 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte tra campionato e Coppa Italia. Troppo poco per risollevare le sorti di una squadra che adesso trema al terzultimo posto in Serie B, in piena zona retrocessione. Massimo Oddo, altro campione del mondo del 2006, è stato chiamato per riportare entusiasmo e far decollare la squadra. Intanto, Bruno Zuculini, 32enne centrocampista argentino della Spal, ha fornito alcuni dettagli sulla possibilità di vedere un giorno De Rossi alla guida del Boca Juniors.