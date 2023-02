Ronaldo, scena clamorosa: un tifoso invade e rischia di infortunarlo! La reazione è incredibile

Durante il riscaldamento della partita tra Al Nassr e Al-Taawon , andata in scena venerdì sera e terminata con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa, Cristiano Ronaldo è andato ad un passo da un clamoroso infortunio .

Al Nassr, un tifoso "cerca" di infortunare Ronaldo

Mentre il portoghese era in campo con il resto dei compagni, un invasore è corso sul terreno di gioco per tentare di abbracciarlo. Proprio mentre era arrivato ad un passo da CR7 è però scivolato, rischiando un clamoroso intervento sulle caviglie del cinque volte Pallone d'Oro. Per fortuna Ronaldo lo ha visto e si è spostato in tempo. Il tifoso è stato poi accompagnato fuori dal campo dagli steward. Un episodio che si è quindi concluso per il meglio, visto anche la vittoria arrivata poche ore dopo da parte dell'Al Nassr.