"Come Ronaldo? Magari", Mario Rui e il paragone con il compagno al Napoli

Si sprecano i paragoni per Khvicha Kvaratskhelia. Spalletti lo ha accostato a Salah, l'agente ha detto che "è unico e non somiglia a nessuno" e l'ultimo paragone è stato di Mario Rui. Il suo compagno di squadra a Napoli ha detto: "Kvara come Ronaldo? Magari, ne sarei contentissimo. Ha ancora il tempo dalla sua parte, quindi glielo auguro e spero che possa arrivare a quei livelli”. Il terzino portoghese è stato intervistato da Kiss Kiss Napoli e si è soffermato, tra le altre cose, sulla lotta scudetto: “Mancano ancora sedici partite, sono tante e può succedere di tutto. Abbiamo un buon margine non ci concentriamo su quello, ma pensiamo di partita in partita. Tutti vorranno farci cadere e noi dobbiamo essere pronti a ribaltare questa cosa".