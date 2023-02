Napoli, l'agente di Kvaratskhelia fa chiarezza su futuro e clausola

Kvaratskhelia sta bene a Napoli. L'obiettivo è lo scudetto. Il futuro è lontano. "Non ci sono clausole nel contratto" . Lo ha ricordato il suo agente, Mamuka Jugheli, che ha commentato anche il paragone con Salah fatto da Spalletti : "Kvaratskhelia è un giocatore unico, con un suo stile tutto personale. Non ci sono paragoni con nessuno ". Il georgiano si è trasferito in Italia in estate ma poteva sbarcare in Serie A molto prima come rivelato dal suo agente Mamuka Jugheli con un retroscena: “La prima squadra ad interessarsi a Kvaratskhelia quando era al Rubin fu la Juventus con Paratici insieme al Napoli . Poi furono fondamentali Giuntoli e Micheli per farlo arrivare in azzurro così come la presenza di Spalletti" le sue parole a CalcioNapoli 24. La scelta Napoli è stata dettata anche dal mito di Maradona: "Per noi è un sogno vederlo giocare nello stadio e nella squadra che fu del più grande di tutti".

Napoli, le parole dell'agente di Kvarasul futuro

Sull'esterno del Napoli, fanno sapere dalla Spagna, ha messo gli occhi il Real Madrid, ma oggi il futuro è lontano, non è argomento di discussione come aveva già confermato il papà: "Kvaratskhelia mi ha detto che a Napoli si sente come a casa ed ama i napoletani, aggiungendo che non giocherà mai in un altro club italiano che non sia il Napoli. Ora lui è concentrato sulla vittoria dello Scudetto e sul fare bene in Champions". Poi, sul rinnovo di contratto, l'agente spiega: "Clausole? Non ce ne sono. Parlare del suo futuro al momento non è opportuno. Ma vi dico che ad oggi non c’è nessuna possibilità che lasci Napoli; io ed il padre siamo gli unici a rappresentare Kvara e vi dico che non ci sono possibilità che vada in un’altra squadra".