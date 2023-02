Kvaratskhelia, parla il padre: "Ama Napoli. Lo scudetto? Ecco cosa penso"

Stagione da incorniciare per Khvicha Kvaratskhelia. La prima in Serie A con la maglia del Napoli. Il georgiano è già decisivo sotto la sapiente guida di Spalletti e si è trovato subito bene sia coi compagni che in città. A confermarlo è stato suo padre Badri in una intervista rilasciata a CalcioNapoli24: “Lui ama stare a Napoli, gli piace molto l’ambiente della città e si sente benissimo da voi. Khvicha ama il popolo napoletano e fin dal primo giorno è stato colpito da tutto questo, così come ha colpito anche me. Napoli come la Georgia? C’è effettivamente una somiglianza come ha detto mio figlio".