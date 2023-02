Zaniolo e Icardi al mare insieme: ecco cosa sta succedendo

ANTALYA - Si avvicina sempre di più il debutto di Nicolò Zaniolo con la maglia del Galatasaray. L'ormai ex Roma sta prendendo parte ai primi allenamenti, in attesa dei primi impegni del club turco in campionato. Intanto Zaniolo ha postato una storia sui social, davanti al mare di Antalya. Ha fatto lo stesso anche Mauro Icardi, anche lui ex Serie A (Inter) e suo nuovo compagno di squadra. Ecco perché i due si trovano insieme.