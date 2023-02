Zaniolo, ci siamo: le foto del primo allenamento con il Galatasaray

Sta iniziando l'avventura di Nicolò Zaniolo in Turchia. Dopo la firma e l'annuncio ufficiale con il Galatasaray, l'ormai ex Roma è stato catturato dalle telecamere per la prima volta ad allenarsi insieme al club. Dopo una lunga attesa, visto anche il tragico terremoto che ha colpito la Turchia, Zaniolo si sta finalmente preparando e allenando con la sua nuova squadra.