I tifosi dello United ringraziano la mamma di Rabiot: "La vittoria è merito tuo"

"La mamma di Rabiot è il nostro eroe"

"Se fosse arrivato lui non sarebbe mai stato ingaggiato Casemiro", hanno scritto numerosi tifosi dello United. L'ex Real Madrid, in rete nella finalissima con il Newcastle, è stato decisivo per la crescita della squadra di Ten Hag, ed ha già segnato cinque gol con la maglia del Manchester. "La mamma di Rabiot è il nostro eroe", ha scritto un tifoso dello United sui social ufficiali. Altri lo hanno seguito: "Un altro grazie per la madre di Rabiot, senza di te non avremmo Casemiro".