Zaniolo non è più triste: show col Galatasaray, tifosi in delirio

TURCHIA - Non si legge più tristezza e sofferenza sul volto di Nicolò Zaniolo come nell'ultimo periodo alla Roma. L'ex giallorosso sta risorgendo al Galatasaray: ha già segnato il primo gol in amichevole contro l'Alanyaspor e si è ripetuto con gol e assist nel secondo test contro l'Istanbulspor, travolto 6-0. Zaniolo, che è partito dalla panchina, ha segnato la quinta rete all'84' approfittando della respinta del portiere e poi stoppando e depositando in rete con freddezza. Esultanza contenuta, poi Nico è stato subito raggiunto dall'abbraccio dei compagni. In attesa che il campionato del Galatasaray riparta dopo il terremoto in Turchia, l'attaccante italiano sta ritrovando fiducia.