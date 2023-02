Zaniolo entra e segna: debutto con gol nel Galatasaray

ROMA - Quel gol che con la Roma era diventato un assillo, in Turchia è invece arrivato subito. Sono bastati pochi minuti infatti a Nicolò Zaniolo per esultare con la nuova maglia del Galatasaray, dove è approdato a gennaio e ha scelto il numero 17 in onore di un giovane tifoso della squadra di Istanbul morto a causa del terribile terremoto che ha colpito il Paese a inizio febbraio.