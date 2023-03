L'ex di Dani Alves gli fa visita in carcere: ecco cosa ha detto

Secondo quanto riportato da "El Periodico", l'ex moglie di Dani Alves sarebbe andato a trovarlo nel carcere in cui è rinchiuso dopo il presunto stupro avvenuto ai danni di una ragazza 23enne lo scorso 30 dicembre in una discoteca. Le dichiarazioni di Dinorah Santa Ana, madre dei suoi figli, sono andate completamente a favore dell'ex terzino brasiliano e la donna ha affermato che: "Sta bene, è forte. Regge bene, volevo parlare dei bambini e della loro educazione, non gli ho chiesto delle versioni perché sappiamo che è innocente. Non ci sono domande riguardo a questo, sia i figli io crediamo nella sua innocenza"