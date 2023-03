Senkó, che combini? Il gesto dell'ex Juve nei confronti di un bambino è crudele

Zsombor Senko è stato protagonista di un gesto aspramente criticato. L'ex portiere della Juventus Next Gen , attualmente in forza al Diosgyori VTK , ha crudelmente negato la possibilità a un bambino di segnare nel corso dell'intervallo del match giocato contro l'MTK Budapest.

Fischi a Senko per il brutto gesto

In occasione del compleanno, infatti, il bambino aveva avuto la possibilità di entrare in campo e di gonfiare la rete: una gioia che rappresenta il sogno di tanti piccoli appassionati di calcio. Il bimbo in questione, però, ha dovuto fare i conti con Senkò che in ben due occasioni gli ha parato il tiro, negandogli la gioia di segnare. Inutile dire che il gesto del portiere è stato duramente fischiato e criticato dai presenti.