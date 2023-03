Clamoroso in Argentina, i giocatori rifanno il gesto del Dibu Martinez!

BUENOS AIRES - Una vera e propria festa alla prima uscita da campione del mondo del l'Argentina . L'amichevole contro il Panama (vinta 2-0) è stata l'occasione per celebrare la Terza Stella, con uno Stadio Màs Monumental pieno di tifosi, che hanno reso un omaggio da brividi ai Campioni che hanno fatto impazzire di gioia e d’amore un Paese intero. Cori, fumogeni e lacrime , ma c'è stato anche spazio per un divertente siparietto da parte del portiere Emiliano 'Dibu' Martienz .

Argentina, festa e vittoria contro Panama: gol numero 800 per Messi

Il gesto del Dibu Martinez

Il portiere dell'Argentina, protagonista nella finale contro la Francia per le sue azioni in campo e fuori, ha replicato il celebre e scandaloso gesto fatto durante la cerimonia di premiazione in Qatar. Martinez ha replicato il gesto anche al Monumental, durante i festeggiamenti, mettendosi in posa per le foto. Stavolta è stato accompagnato da quattro compagni di squadra, che hanno copiato lo stesso gesto insieme a lui. La foto ha fatto il giro del web, scatenando nuovamente la rabbia dei tifosi francesi, che hanno sottolineato l'ennesima 'poca classe' degli argentini durante la premiazione.