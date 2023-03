Argentina, Dybala titolare e in gol nel test speciale con il River

EZEIZA (ARGENTINA) - Tra la vittoria contro Panama (2-0) in amichevole e il prossimo impegno - sempre amichevole - contro Curazao l'Argentina ha infilato un test speciale contro il River Plate per dare minuti a chi ha giocato meno, tra cui anche Dybala. La Joya, che nel match con Panama è sceso in campo solo per uno spezzone di gara, è stato schierato titolare da Scaloni nel tridente con Nico Gonzalez della Fiorentina e Lautaro Martinez dell'Inter, formando un attacco "italiano".