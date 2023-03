Osimhen a secco ma fa festa con la Nigeria: sorpasso alla Guinea-Bissau

ROMA - Un centravanti può far festa anche senza gol. È il caso di Victor Osimhen, vittorioso con la sua Nigeria nello scontro diretto sul campo della Guinea-Bissau e ora in testa al Gruppo A di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa (a +2 proprio sull'avversaria battuta oggi, lunedì 27 marzo). A firmare l'1-0 non è stato l'attaccante del Napoli (di Simon su rigore al 30' il gol vittoria), che è però rimasto in campo per tutto il match e ora tornerà a disposizione di Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni di campionato e dei quarti di Champions League contro il Milan.