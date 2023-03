Havertz e la passione per gli asini: "Al Chelsea mi chiamano ciuchino"

ROMA - Kai Havertz è l'uomo della storia per il Chelsea. Il calciatore tedesco che il 29 maggio 2021 decise con un gol la finale di Champions League contro il Manchester City. In una lunga intervista rilasciata al The Guardian, Havertz si è raccontato senza filtri, tra passato, presente e futuro, svelando anche una passione davvero particolare: quella per gli asini. "Alcuni dei miei compagni di squadra mi chiamano Ciuchino. E non è per il mio modo di giocare a calcio, per quello che faccio in campo: da tanto tempo, infatti, ho un rapporto speciale con gli asini. Mi piacciono molto, li trovo calmi, sereni: non vogliono fare molto e sono sempre rilassati, vogliono semplicemente vivere la loro vita. Forse mi piacciono così tanto perché anch’io, in fondo, sono così". Chelsea duro con Aubameyang: risoluzione del contratto