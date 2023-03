"Chelsea duro con Aubameyang: scelta la risoluzione del contratto"

LONDRA - Aubameyang ha festeggiato negli spogliatoi del Barcellona la vittoria dei blaugrana nel Clasico con il Real Madrid, facendo infuriare il suo club, il Chelsea, che ora potrebbe arrivare alla drastica decisione della risoluzione contrattuale. È quanto crede il Mundo Deportivo, che ipotizza anche un ritorno del gabonese proprio al Barça in caso di addio ai Blues. In realtà, la festa con i catalani - sempre secondo il quotidiano spagnolo - sarebbe per il Chelsea solamente il pretesto per liberarsi dell'attaccante ex Arsenal, già ignorato da Potter, che lo ha escluso anche dalla lista Champions in favore di Enzo Fernandez, Joao Felix e Mykhailo Mudryk.