Messi insegna i selfie: il gesto che ha commosso tutti

Argentina, il bel gesto di Messi

In una recente uscita dell'Argentina, più precisamente contro il Curacao, Leo Messi ha dimostrato di nuovo la sua umiltà. La Pulce dopo aver segnato 3 gol nella partita, che lo hanno portato a raggiungere il traguardo delle 100 reti in maglia Albiceleste, ha dato prova di grande riconoscenza nei confronti dei suoi tifosi. Al termine del match infatti, il capitano della nazionale vincitrice dell'ultimo Mondiale è stato fermato da una fan che gli ha chiesto un selfie. L'emozione prende il sopravvento e la ragazza non riesce nel semplice tentativo di scattare la foto ed ecco scendere in cattedra tutta l'umanità del campione che, con gentilezza, fa un breve tutorial alla tifosa per mostrarle come fare.