Messi ai ferri corti con i tifosi del Psg: sommerso dai fischi, reazione furiosa

Il Psg è sempre più in crisi. Il match giocato contro il Rennes, perso dagli uomini di Galtier per 2-0, è stato disastroso per i parigini, decimati dalle numerose assenze e costretti a giocare con numerosi giovani in campo. All'interno di una situazione surreale, che vede il paradosso di una rosa stellare ma con riserve non all'altezza dei campioni titolari, spicca la stella di Lionel Messi (18 gol e 17 assist in 32 partite in tutte le competizioni) che ha ricevuto una dura contestazione nel prepartita della gara di Ligue 1...