Ronaldo, sfogo shock in Arabia Saudita: litiga con tutti e se ne va!

Problemi per Cristiano Ronaldo durante l'ultima partita dell' Al Nassr in campionato. La squadra saudita ha affrontato l' Al Feiha raccogliendo solo uno 0-0 che lancia l'Al Ittihad al comando della classifica con 3 punti di vantaggio.

Al Nassr, che sfogo per Ronaldo

Il fuoriclasse portoghese, al termine dei 90 minuti, si è rivolto agli avversari per l'atteggiamento ostruzionistico che avrebbero messo in atto. Ronaldo ha così lasciato in campo urlando più volte: "Non vuoi giocare, non vuoi giocare!". A farlo alterare ancora di più sono state probabilmente le tante occasioni fallite durante la partita per regalare la vittoria alla sua squadra.