Fernandez coinvolto in uno scandalo di droga: la denuncia shock della moglie

La triste storia di Brian Fernandez ha sconvolto i tifosi argentini. L'attaccante 28enne del Colon Santa Fe sarebbe finito all'interno del tunnel della droga da cui non sembrerebbe riuscire a trovare una via d'uscita. La moglie del calciatore ha lanciato un segnale di allarme: "Brian oggi è con la sua famiglia, dove si sente a suo agio – ha detto la modella – Stiamo aspettando che accetti il trattamento, lo deve fare di sua spontanea volontà. Sto cercando altro supporto in modo che tutti intorno a lui possano raccontare della malattia e di quello che si vive giorno per giorno. Ad esempio questo mese mi ha detto che non vuole i ricoveri, che sta peggiorando sempre di più. Nessuno vuole questo per Brian, è una questione molto difficile. Con sua madre abbiamo pianto insieme. Cerco di continuare ad aiutarlo, ha bisogno di coscienza e volontà".