Senza patente e no al test antidroga: Jankto sospeso dal suo club

Jankto sospeso dallo Sparta Praga: il comunicato del club

Lo Sparta Praga ha comunicato la sospensione di Jankto con una nota ufficiale: "Jakub Jankto sarà assente dai lavori della Prima Squadra per occuparsi di questioni personali. Durante questo periodo, Jakub non sarà disponibile per l'AC Sparta Praha e per l'allenatore Brian Priske per gli allenamenti o le partite. La direzione del club ha organizzato un incontro con Jakub Jankto. L'incontro - prosegue la nota - è stato organizzato in risposta all'incidente stradale di Jakub Jankto. Dopo comune accordo, è stato deciso che Jakub Jankto non parteciperà agli allenamenti con la Prima Squadra e si concentrerà sulla sua situazione personale. Il Club non fornirà ulteriori informazioni in merito al giocatore. Chiediamo al pubblico e ai media di non interferire nella vita personale di Jakub Jankto".