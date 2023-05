La furia di Ronaldo: gesto shock contro un avversario a fine partita

Luci e ombre nell'avventura in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese sta ovviamente segnando tanto, come ha sempre fatto, ma si sente spesso parlare di lui per le sue gesta "extracampo". Il suo nervosismo ha portato numerosi voci, alcune indiscrezioni parlano anche di un ritorno al Real Madrid e, alle recenti storie sulla sua rabbia, si è aggiunge ora un nuovo e clamoroso episodio.