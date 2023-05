La madre di Ronaldo sbotta: "Stregoneria contro Georgina? È macabro, denuncio tutti"

Ronaldo-Georgina, la voce sulla stregoneria

Il programma Socialité aveva fatto circolare la voce che il rapporto tra e Georgina e la mamma di Ronaldo sarebbe così grave che quest'ultima sarebbe ricorsa alla stregoneria pur di far separare il figlio. Inoltre si dice che Dolores Aveiro non avrebbe mai voluto che i due si sposassero o avessero figli.

Ronaldo, la mamma annuncia: "Callunia falsa e infondata"

La mamma del numero setto portoghese ha risposto attraverso un comunicato ufficiale: "Voglio comunicare a nome mio e della mia famiglia che include Georgina, moglie di mio figlio Cristiano. Affermo che oggi, 16 maggio 2023, ho chiamato i miei avvocati per riabilitare il mio buon nome e quello della mia famiglia per ciò che rappresentano nella mia vita. È uscita una notizia su un noto quotidiano portoghese (che di conseguenza usa e abusa del nome della mia famiglia per farsi pubblicità). Questa notizia falsa, calunniosa e persino macabra dove si parla di atti orrendi che avrei ordinato pur di portare via la felicità di uno dei miei figli...Il mio buon nome non verrà mai gettato sulla pubblica piazza, non permetterò mai a una fonte di informazioni così poco professionale di usare il mio nome invano. Dimostrerò che le fonti e le parole e dette finora erano del tutto infondate. Ci sono offese gratuite dopo questo tipo di notizie che fanno male, feriscono e ci lasciano con le mani legate. I miei nipoti, alcuni di loro, già leggono e ascoltano le persone e le critiche. Proprio per questo motivo, non mi arrenderò fino a quando questo giornale non pagherà tutto ciò che è stato scritto oggi".