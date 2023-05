Toronto ancora ko, Bernardeschi duro: "Non abbiamo un'idea di gioco"

ROMA - Il Toronto perde ancora e sprofonda all'ultimo posto della Major League Socce r. La sconfitta, arrivata in pieno recupero contro l'Austin (1-0) ha abbattuto la squadra e fatto infuriare Federico Bernardeschi che a fine match ha detto: "Giochiamo palla lunga, non abbiamo un'idea di gioco. Penso che questa città, i tifosi, tutti, non lo meritino. E penso che forse dobbiamo cambiare qualcosa. Abbiamo bisogno di un po' più di tattica. Abbiamo bisogno di un'idea di come giochiamo, perché questo è il vero problema per me. È impossibile giocare così quando giochiamo senza un'idea".

Bernardeschi: "Non abbiamo costruzione nel gioco e non sappiamo come passare la palla"

Alla domanda se il problema fosse nell'esecuzione del piano di gioco o nel piano di gioco stesso, Bernardeschi ha risposto tirando in ballo palesemente l'allenaotre: "Non abbiamo costruzione nel gioco, quando abbiamo il pallone non sappiamo come passarlo. Questo è il vero problema, perché non lo alleniamo. Perdiamo ogni partita. Pareggiamo, perdiamo, pareggiamo, perdiamo. A volte vinciamo. Ma non ci posso credere, sinceramente. Questo non va bene per i giovani giocatori. Devono migliorare e crescere con un'idea di calcio… Abbiamo bisogno di un'idea di calcio".