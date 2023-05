Zaniolo ignorato dai compagni, le immagini virali in Turchia

Zaniolo snobbato dai compagni del Galatasaray

In Turchia è infatti diventato virale un video della pagina Twitter 'No context Gala' che ritrae alcuni giocatori del Galatasaray che scherzano tra di loro prima di una seduta di allenamento. Il mattatore è il centrocampista turco Baris Yilmaz che dispensa baci e abbracci ai suoi compagni di squadra, tra i quali figurano gli ex 'italiani' Mertens, Oliveira e Torreira. Dietro di loro è presente anche Nicolò Zaniolo che cerca di attirare le attenzioni dei compagni senza tuttavia riuscirci. Nell'abbraccio finale tra compagni di squadra non partecipa il 23enne di Massa che guarda, in disparte, i suoi compagni a metà tra lo sconsolato e l'imbarazzato.