Al Nassr di Cristiano Ronaldo beffato: Al Ittihad campione d'Arabia!

ARABIA SAUDITA - Se Messi festeggia il titolo in Francia con il Psg e uno storico record europeo, Cristiano Ronaldo invece viene beffato in Arabia Saudita. Con una giornata di anticipo l'Al Ittihad, formazione allenata da Nuno Espirito Santo, vince 3-0 sul campo dell'Al Feiha e conquista il titolo nella Saudi Professional League davanti proprio all'Al Nassr di CR7, che resta a secco nel suo primo anno in Arabia dopo la sconfitta in finale con l'Al Ittihad in Supercoppa e l'eliminazione dalla King Cup.