Il Psg è campione di Francia! Per Messi un altro record storico

Psg campione di Francia con Messi protagonista

Per l'ex Barcellona è il secondo campionato vinto su due giocati da quando è arrivato nel 2021, chiudendo con 15 gol in 30 partite disputate (20 reti totali in stagione tra tutte le competizioni). Il Lens, in corsa per il titolo e vittorioso 3-0 questa sera, rincorreva con 6 punti di scarto, al Psg bastava un pareggio per festeggiare. Pari che è arrivato: Messi al 59', poi Gameiro al 79' per l'1-1 finale che fa scattare la festa. (qui la classifica di Ligue 1).

Gli altri risultati in Ligue 1

Gli altri risultati della penultima di Ligue 1: Lione-Reims 3-0, Montpellier-Nizza 2-3, Rennes-Monaco 2-0, Tolosa-Auxerre 1-1, Olympique Marsiglia-Brest 1-2, Lens-Ajaccio 3-0, Angers-Troyes 2-1, Lilla-Nantes 2-1, Clermont-Lorient 2-0.