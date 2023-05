Kokorin re di coppe a Cipro: lo scatto a letto è già virale

Kokorin mette in mostra i due trofei conquistati a Cipro

Un pò come Lewandowski nel 2020, ritratto a letto con tutti i trofei conquistati da lui e dal Bayern Monaco. Anche Kokorin non si è tirato indietro dal farsi immortalare disteso sul suo letto in compagnia dei due trofei conquistati in questa stagione, ovvero la Coppa del campionato cipriota e il trofeo personale di MVP della stagione. La foto è stata pubblicata dallo stesso 32enne attaccante russo sui propri social. Un curioso ritratto in cui Kokorin si mostra ben rilassato e soddisfatto con accanto i due trofei targati Aris Limassol.