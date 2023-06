Hamsik, addio al calcio con un gol: la dedica ricorda l'Italia

Marek Hamsik ha voluto lasciare il segno anche nella sua ulltima partita da calciatore professionista. Lo slovacco ex Napoli aveva infatti annunciato il ritiro negli scorsi giorni .

Hamsik gol e addio al calcio

Nell'ultima giornata del campionato turco che vedeva affrontarsi il Trabzonspor contro l'Arlanyaspor, Marek Hamsik è andato segno con un calcio di rigore realizzato al 24esimo minuto del primo tempo. La partita è poi terminata 5-1 per il Trabzonspor, con lo slovacco che ha lasciato il campo tra gli applausi nel secondo tempo. La squadra turca ha voluto anche omaggiare il centrocampista con un video postato sui propri social e accomapgnato alla scritta "Grande", per ricordare il suo lungo trascorso in Italia.