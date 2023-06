Tevez pensa al ritorno in campo: c'entrano Riquelme e Paredes

I rapporti non sono dei migliori ma c'è sempre stato rispetto: per questo Riquelme ha deciso di invitare anche Carlos Tevez alla sua ultima partita alla Bombonera .

I rapporti tra Riquelme e Tevez

I due non si erano lasciati al meglio. Dopo il ritiro, cirvolavano voci sul conto di Tevez che lo vedevano come possibile alleato dell'avversario di Riquelme per la vice presidenza del Boca Juniors.

Tevez all'ultima partita di Riquelme?

Tevez, ora in vacanza a Miami dopo aver commentato la finale di Champions con Aguero, sarà in campo a Rosario il 24 giugno per la partita d'addio di Maxi Rodriguez (dove ci saranno anche Messi e Di Maria). L'ultima di Riquelme invece è in programma per il 25 giugno.

L'ultima di Riquelme: ci sarà anche Paredes

Alla Bombonera andrà in scena il match tra le leggende del Boca e quelle della nazionale argentina. In campo ci sarà un pezzo importante della storia del calcio Albiceleste: da Messi e Walter Samuel a Pablo Aimar e Lionel Scaloni. Ha confermato la sua presenza anche Leandro Paredes, che giocherà con il Boca Juniors. Mentre deve ancora dare una risposta Angel Di Maria.