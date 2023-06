Messi, un tifoso fa 2000 km per vederlo giocare ma scopre che è in vacanza!

PHILADELPHIA (STATI UNITI) - L'arrivo di Lionel Messi in Mls sta esaltando i tifosi americani, in trepidante attesa di poterlo vedere in campo. L'argentino, che ha appena compiuto 36 anni , dopo la fine dell'esperienza con il Psg giocherà nell' Inter Miami e cresce l'attesa per il suo debutto in America. Qualcuno, però, non è riuscito ad aspettare e si è reso protagonista di una figuraccia diventata virale sui social.

Tifoso fa 2000km per vedere Messi, che però è in vacanza!

Sui social è infatti diventata virale l'immagine di un tifoso che ha deciso di percorrere ben 2000km per assistere alla sfida tra Philadelphia Unión e Inter Miami, per vedere appunto Messi in campo. Peccato che il trasferimento dell'argentino non si sia neanche concluso (la finestra di mercato si aprirà il 5 luglio), con Messi che si trova al momento in vacanza in Argentina. Il tifoso ha dunque esposto allo stadio un cartello con scritto: "Ho percorso 2000km per vedere il GOAT (migliore di tutti i tempi) del calcio". Un'amara delusione, dato che ha scoperto dell'assenza di Messi solo appena arrivato allo stadio. Inoltre la sfida si è chiusa con una dura sconfitta per 4-1 nei confronti della squadra di David Beckham.