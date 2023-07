Al-Nassr, la presentazione della maglia spiazza i tifosi: c'entra Ronaldo

ROMA - Un'assenza che ha fatto rumore. È quella di Cristiano Ronaldo , che non compare nel video con cui l'Al-Nassr ha presentato sui propri profili social le nuove maglie per la prossima stagione.

Al-Nassr, l'allarme dei tifosi: "Dov'è CR7?"

A fare da testimonial i nuovi acquisti Marcelo Brozovic, Alex Telles e Seko Fofana ma non il portoghese, uomo simbolo della squadra di Riad che lo ha ingaggiato lo scorso gennaio, dando il via a una serie di colpi di mercato che hanno portato in Arabia Saudita tantissimi campioni. E l'assenza del fuoriclasse portoghese ha allarmato i tifosi dell'Al-Nassr, che tra i commenti al post del club si sono posti tutti la stessa domanda: "Che fine ha fatto CR7?".