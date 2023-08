Ronaldo, dal Real mai così decisivo: il dato dall'Arabia è sorprendente

"CR7 recupera il mantello in Arabia Saudita" scrive il quotidiano Marca elogiando le statistiche recenti di Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese, numeri alla mano, è rinato con l'Al-Nassr, raggiungendo vette simili a quelle degli anni d'oro quando vestiva la maglia del Real Madrid. Da quando gioca in Arabia e nella Pro League Saudita, infatti, Ronaldo ha segnato complessivamente 16 gol in 19 partite ufficiali (in stagione) per una media di 0,84 gol a partita. Quasi una rete per ogni match.