Pro League Saudita 2023: tutte le squadre e i giocatori

Al-Hilal

Al-Nassr

Al-Ittihad

Al-Ahli

Al-Shabab

Al-Ettifaq

Al-Taawoun

Al-Fateh

Khaleej

Al-Fayha

Abha Club

Damac

Al-Wehda

Al-Tai

Al-Raed

Al-Hazem

Al-Riad

Al-Okhdood Club

Il campionato vede un chiaro ordine gerarchico. Le squadre più forti, e ricche, sono quelle del fondo sovrano PIF, ovvero quelle che si sono rinforzate maggiormente sul mercato e dove giocheranno i top player.

Al-Ahli: Riyad Mahrez (dal Manchester City), Allan Saint-Maximin (dal Newcastle), Edouard Mendy (dal Chelsea), Roberto Firmino (dal Liverpool).

Al-Hilal: Malcom (dallo Zenit), Ruben Neves (dal Wolverhampton), Sergej Milinkovic-Savic (dalla Lazio), Kalidou Koulibaly (dal Chelsea).

Al-Ittihad: Fabinho (dal Liverpool), Jota (dal Celtic), Karim Benzema (dal Real Madrid), N'Golo Kanté (dal Chelsea).

Al-Nassr: Ospina e Cristiano Ronaldo (già in rosa), Sadio Mané (dal Bayern Monaco), Seko Fofana (dal Lens), Marcelo Brozovic (dall'Inter), Alex Telles (dal Manchester United).

Top player anche nell'Al-Ettifaq, che si è rinforzato con Jordan Henderson (dal Liverpool) e Moussa Dembélé (dal Lione).

Oltre agli acquisti dall'Europa, la Saudi Pro League sta realizzando anche un sistema per sviluppare i propri talenti. Tra le nuove regole imposte per lo sviluppo dei giovani, c'è il passaggio da 18 a 16 anni per l'età minima per scendere in campo. Più spazio nelle rose, che dovranno essere da 25 giocatori, più altri 10 giocatori sotto i 21 anni. Poi arriverà nelle prossime stagioni la regola, che imporrà ad ogni squadra di avere almeno 4 giocatori cresciuti nel vivaio di club sauditi e almeno 4 cresciuti nel proprio vivaio.

Nonostante un mercato a prezzi folli, esiste un limite di giocatori stranieri che ogni squadra del campionato saudita deve rispettare. Ogni squadra, infatti, può avere un massimo di otto giocatori provenienti dall'estero.