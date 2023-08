Furia Di Maria: dopo il gol viene sostituito e si scatena

Dopo la vittoria della Supercoppa portoghese vinta contro il Porto , non basta Di Maria al Benfica per vincere anche alla prima giornata di campionato. Inizia male infatti il cammino dei campioni in carica: l'argentino la sblocca ma dopo espulsioni e gol nel finale è il Boavista a portare a casa i tre punti. E il Fideo si è reso protagonista anche oltre alla rete .

Di Maria viene sostituito: la reazione dell'argentino

Infatti Di Maria, dopo l'espulsione del compagno Musa per un brutto fallo, viene sostituito per fare entrare il difensore Morato. Il campione del mondo non ci sta e si dirige contrariato verso la panchina. Poi dà un calcio a una borraccia che entra in campo e si mette a sedere. Passano due minuti e il Boavista pareggia. Partita che poi finisce 3-2 con due gol nei minuti finali dei padroni di casa.