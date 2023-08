Bufera Robinho, respinto il ricorso: chiesti 9 anni di carcere in Brasile

Robinho, la situazione giudiziaria

Nel gennaio 2022, la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna di Robinho e del suo amico Ricardo Falco a nove anni di reclusione per violenza sessuale, confermando così le sentenze comminate in primo grado e in appello. Il governo italiano ha quindi chiesto che la condanna passata in giudicato in Italia venga espletata in Brasile: la Costituzione brasiliana non prevede infatti la possibilità di estradizione dei propri cittadini. L'ex fuoriclasse del Milan si trova al momento in libertà a San Paolo.