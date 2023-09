Mancini dirige il primo allenamento dell'Arabia: il discorso alla squadra

Primo allenamento per Roberto Mancini alla guida dell'Arabia Saudita. L'ex tecnico della Nazionale ha iniziato a preparare le prime due amichevoli in programma a Newcastle: l'8 settembre la sfida contro Costa Rica e il 12 settembre il match contro la Corea del Sud. Due sfide di preparazione per la Coppa d'Asia del prossimo gennaio in Qatar.